Араухо можно купить у «Барселоны» за 65 млн евро летом 2025-го и за 80 млн зимой 2026-го (Relevo)

В контракте Рональда Араухо прописаны намного меньшие отступные, чем прежде.

Вчера «Барселона » объявила о заключении с защитником нового договора – сроком до 2031 года.

Relevo сообщает, что пункта о возможности приобрести уругвайца за миллиард евро в новом соглашении уже нет, но есть другие суммы.

Так, ближайшим летом за Араухо достаточно будет заплатить 65 млн евро, а в январе 2026-го – уже 80 млн.