Араухо можно купить у «Барселоны» за 65 млн евро летом 2025-го и за 80 млн зимой 2026-го (Relevo)
В контракте Рональда Араухо прописаны намного меньшие отступные, чем прежде.
Вчера «Барселона» объявила о заключении с защитником нового договора – сроком до 2031 года.
Relevo сообщает, что пункта о возможности приобрести уругвайца за миллиард евро в новом соглашении уже нет, но есть другие суммы.
Так, ближайшим летом за Араухо достаточно будет заплатить 65 млн евро, а в январе 2026-го – уже 80 млн.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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