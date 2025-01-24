Лэрри Нэнс: «Кобе Брайант никогда не осуждал нас за веселье, пока мы не проигрывали»
Лэрри Нэнс рассказал о Кобе Брайанте.
Форвард начал карьеру в «Лейкерс» в сезоне-2015/16 в составе с легендарным защитником, Д’Анджело Расселом и Джорданом Кларксоном.
«Он стоял с каменным выражением лица, пока мы веселились. Мы были детьми. Он никогда не осуждал нас, все понимал. Мы были молодежью в «Лейкерс». Жизнь удалась. Он давал нам повеселиться.
Другое дело, если мы проигрывали. Вот это было не смешно. И эта точка зрения осталась со мной навсегда. Никакого смеха в раздевалке. Делаем свои дела и сворачиваемся. Проигрыш – это не шутка», – поделился Нэнс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кевина О’Коннора
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