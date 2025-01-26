Президент «Палмейраса» об Эндрике: «Он будет блистать в «Реале». Перес спросил, правда ли, что он лучше Пеле. Я ответила, что такого, как Пеле, больше не рождалось»
18-летний форвард присоединился к мадридскому клубу прошлым летом. Бразилец провел всего 315 минут в 19 матчах за «Реал», забив четыре гола.
– Мы это предвидели. Он очень молод, это талантливый игрок, но сложно для юноши покинуть Бразилию и сразу адаптироваться. Но он проявит терпение, потому что он очень целеустремленный, сосредоточенный. Он будет блистать в «Реале».
– Пытался ли «Палмейрас» вернуть его?
– Нет, это никогда не обсуждалось. Такого рода решение должно быть выгодным для «Палмейраса», для игрока и для «Реала». Вопрос возвращения никогда не поднимался, потому что период адаптации к новому клубу и Европе был ожидаем. Он будет очень счастлив в “Реале”, в этом я не сомневаюсь.
– Что сказал Перес, когда вы встретились?
– Что для него это было удовольствие – общаться со мной. Он также сказал мне: “Лейла, мне сообщили, что Эндрик лучше, чем Пеле”. А я ответила ему: “Спокойно, президент, такого, как Пеле, больше не рождалось, – сказала Лейла Перейра.
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