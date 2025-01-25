«Реал» и Эндрик не рассматривают аренду в январе. В планах остаться и развиваться при Анчелотти
Эндрик не покинет «Реал» этой зимой.
По данным Фабрицио Романо, «Реал» и 18-летний бразилец не рассматривают возможность ухода на правах аренды в январе.
План состоит в том, чтобы Эндрик и дальше был частью «Реала», развивался и прибавлял под руководством Карло Анчелотти.
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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