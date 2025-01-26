Педри не сыграет с «Валенсией» из-за гастроэнтерита. «Барса» подтвердила
Педри пропустит сегодняшний матч с «Валенсией» из-за гастроэнтерита.
Ранее сообщалось, что у полузащитника «Барселоны» проявилось недомогание, сопровождающееся диареей и рвотой.
«Барса» официально подтвердила заболевание и сообщила, что игрок не сможет выйти сегодня на поле.
Каталонцы примут «Валенсию» в 21-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет в 23:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Педри провел 20 матчей Ла Лиги, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
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