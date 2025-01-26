Педри не сыграет с «Валенсией» из-за гастроэнтерита. «Барса» подтвердила

Педри пропустит сегодняшний матч с «Валенсией» из-за гастроэнтерита.

Ранее сообщалось , что у полузащитника «Барселоны» проявилось недомогание, сопровождающееся диареей и рвотой.

«Барса» официально подтвердила заболевание и сообщила, что игрок не сможет выйти сегодня на поле.

Каталонцы примут «Валенсию» в 21-м туре чемпионата Испании . Матч пройдет в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Педри провел 20 матчей Ла Лиги, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке .