Педри может пропустить матч с «Валенсией» из-за болезни. У хавбека «Барсы» диарея и рвота

Педри может не сыграть против «Валенсии» из-за болезни.

По информации Mundo Deportivo, у полузащитника «Барселоны» проявилось недомогание, сопровождающееся диареей и рвотой. Существует вероятность, что он не войдет в состав на сегодняшний матч.

Сегодня каталонцы примут «Валенсию» в 21-м туре чемпионата Испании . Матч пройдет в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Педри провел 20 матчей Ла Лиги, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке .