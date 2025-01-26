«Милан» сыграл 9 последних матчей с тоталом меньше 3,5 голов. 1.88 – продление тренда в игре с «Пармой»

«Милан» сыграет с «Пармой» в 22-м туре Серии А.

«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На победу «Пармы» дают 11.00, на ничью – 6.30.

Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2,5 голов идет за 1.40, а тотал больше 3,5 оценивается в 1.95.

В последних 9 матчах с участием «Милана» сыграл тотал меньше 3,5. В предстоящей игре на это можно поставить за 1.88.

Матч состоится 26 января. Начало – в 14:30 мск.

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