«Милан» сыграл 9 последних матчей с тоталом меньше 3,5 голов. 1.88 – продление тренда в игре с «Пармой»
«Милан» сыграет с «Пармой» в 22-м туре Серии А.
«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На победу «Пармы» дают 11.00, на ничью – 6.30.
Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2,5 голов идет за 1.40, а тотал больше 3,5 оценивается в 1.95.
В последних 9 матчах с участием «Милана» сыграл тотал меньше 3,5. В предстоящей игре на это можно поставить за 1.88.
Матч состоится 26 января. Начало – в 14:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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