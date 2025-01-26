Бабичу предлагают около 4 млн евро в год в Саудовской Аравии (Metaratings)

Стало известно, сколько Срджану Бабичу предлагают в Саудовской Аравии.

По информации Metaratings.ru, клуб из Саудовской Аравии предлагает защитнику «Спартака » около 4 млн евро в год.

Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026-го.