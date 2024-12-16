Отец Кузяева о «Зените»: «Никто никакие переговоры не ведет. У Далера контракт с «Гавром» до лета»
Отец Далера Кузяева ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.
– Никто никакие переговоры не ведет.
– Вообще рассматривает ли Далер возвращение в «Зенит»? В «Гавре» говорят, что нет.
– У него контракт с «Гавром» до лета, – сказал Адьям Кузяев7
В этом сезоне 31-летний россиянин забил 1 гол в 11 матчах за «Гавр». Его подробная статистика здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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