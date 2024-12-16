Отец Кузяева о «Зените»: «Никто никакие переговоры не ведет. У Далера контракт с «Гавром» до лета»

Отец Далера Кузяева ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.

– Никто никакие переговоры не ведет.

– Вообще рассматривает ли Далер возвращение в «Зенит»? В «Гавре» говорят, что нет.

– У него контракт с «Гавром» до лета, – сказал Адьям Кузяев7

В этом сезоне 31-летний россиянин забил 1 гол в 11 матчах за «Гавр». Его подробная статистика здесь .