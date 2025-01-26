«Монстр прессинга», «дальше – больше», «прямо в Париж». Партнеры Мбаппе по «Реалу» расписались на мяче после хет-трика француза
Партнеры Килиана Мбаппе по «Реалу» расписались на мяче после его хет-трика.
26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду» в матче 21-го тура Ла Лиги. По традиции он забрал с собой мяч после матча.
Как сообщает Marca, среди надписей на мяче были: «Монстр прессинга» от Луки Модрича; «Дальше – больше. Ты большой молодец» от Франа Гарсии; «Отлично, прямо в Париж» от Родриго; «Поздравляю, мой номер 9» от Джуда Беллингема; «О-ля-ля, брат» от Браима Диаса и «Звезда» от Федерико Вальверде.
Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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