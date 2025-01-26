Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»
26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду» в матче 21-го тура Ла Лиги. После этой победы «Реал» укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от «Атлетико» на 4 очка.
«Приятное ощущение, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков «Атлетико». Мы чувствовали давление в связи с этим. Это был шанс.
Мы начали очень хорошо, оказывали давление на соперника. Первый гол забили за счет хороших коллективных действий. После перерыва в первые 10 минут мы могли бы сыграть и лучше, но после второго гола все пошло гладко. Я очень доволен, Мадрид – с победой.
То, как мы сейчас играем, придает уверенности. Но борьба будет продолжаться до самого конца. Мы будем продолжать с уверенностью в себе, но без самодовольства.
Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все получается естественным образом», – сказал Мбаппе.
1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий