Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»

Килиан Мбаппе поделился эмоциями после первого хет-трика за «Реал».

26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду » в матче 21-го тура Ла Лиги . После этой победы «Реал » укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от «Атлетико » на 4 очка.

«Приятное ощущение, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков «Атлетико». Мы чувствовали давление в связи с этим. Это был шанс.

Мы начали очень хорошо, оказывали давление на соперника. Первый гол забили за счет хороших коллективных действий. После перерыва в первые 10 минут мы могли бы сыграть и лучше, но после второго гола все пошло гладко. Я очень доволен, Мадрид – с победой.

То, как мы сейчас играем, придает уверенности. Но борьба будет продолжаться до самого конца. Мы будем продолжать с уверенностью в себе, но без самодовольства.

Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все получается естественным образом», – сказал Мбаппе .

1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»