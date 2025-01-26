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Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»

Килиан Мбаппе поделился эмоциями после первого хет-трика за «Реал».

26-летний французский форвард трижды забил «Вальядолиду» в матче 21-го тура Ла Лиги. После этой победы «Реал» укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от «Атлетико» на 4 очка. 

«Приятное ощущение, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков «Атлетико». Мы чувствовали давление в связи с этим. Это был шанс. 

Мы начали очень хорошо, оказывали давление на соперника. Первый гол забили за счет хороших коллективных действий. После перерыва в первые 10 минут мы могли бы сыграть и лучше, но после второго гола все пошло гладко. Я очень доволен, Мадрид – с победой. 

То, как мы сейчас играем, придает уверенности. Но борьба будет продолжаться до самого конца. Мы будем продолжать с уверенностью в себе, но без самодовольства. 

Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все получается естественным образом», – сказал Мбаппе

1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoВальядолид
logoКилиан Мбаппе
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