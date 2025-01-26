Мбаппе забил в 5 матчах подряд – три гола «Вальядолиду». У него 22+4 в 31 игре за «Реал»
Килиан Мбаппе забил в пятом матче подряд.
Нападающий «Реала» на 30-й открыл счет, на 57-й забил второй гол, а на 91-й сделал хет-трик в игре с «Вальядолидом» в 21-м туре Ла Лиги (3:0).
Француз забивал в каждом из пяти последних матчей, «Лас-Пальмасу» – дважды. Всего на его счету 22 мяча и 4 результативных паса в 31 игре за мадридский клуб.
Подробную статистику 26-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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