Мбаппе забил в 5 матчах подряд – три гола «Вальядолиду». У него 22+4 в 31 игре за «Реал»

Килиан Мбаппе забил в пятом матче подряд.

Нападающий «Реала » на 30-й открыл счет, на 57-й забил второй гол, а на 91-й сделал хет-трик в игре с «Вальядолидом » в 21-м туре Ла Лиги (3:0).

Француз забивал в каждом из пяти последних матчей, «Лас-Пальмасу» – дважды. Всего на его счету 22 мяча и 4 результативных паса в 31 игре за мадридский клуб.

Подробную статистику 26-летнего форварда можно найти здесь .