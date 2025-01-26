Мбаппе 1-м среди французов забил 20+ голов в 9 сезонах подряд, выступая в топ-лигах

Килиан Мбаппе установил рекорд, забив «Вальядолиду».

Нападающий «Реала » открыл счет на 30-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги , получив передачу от Джуда Беллингема . На 57-й он отличился еще раз.

Мбаппе стал первым французским футболистом, которому удалось забить как минимум 20 голов в 9 сезонах подряд, выступая в топ-чемпионатах.

Также Килиан теперь делит 8-е место в списке лучших французских бомбардиров в истории пяти сильнейших лиг. На его счету 205 мячей – как у Александра Ляказетта . Лидирует по этому показателю Карим Бензема, забивший 281 раз.