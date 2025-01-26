Мбаппе забил 15 голов в сезоне Ла Лиги. Больше только у Левандовского – 16
Килиан Мбаппе вплотную приблизился к Роберту Левандовскому в гонке бомбардиров.
Нападающий «Реала» сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом» в 21-м туре Ла Лиги (3:0).
Теперь на счету французского футболиста 15 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – Роберт Левандовски из «Барселоны» забил на один гол больше. Каталонцы 26 января примут «Валенсию».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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