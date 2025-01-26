83

Мбаппе забил 15 голов в сезоне Ла Лиги. Больше только у Левандовского – 16

Килиан Мбаппе вплотную приблизился к Роберту Левандовскому в гонке бомбардиров.

Нападающий «Реала» сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом» в 21-м туре Ла Лиги (3:0). 

Теперь на счету французского футболиста 15 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – Роберт Левандовски из «Барселоны» забил на один гол больше. Каталонцы 26 января примут «Валенсию».

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoВальядолид
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
АПЛ об оскорблениях Оливера после удаления Льюиса-Скелли: «Осуждаем, ни один судья не должен подвергаться такому. Поддерживаем Майкла»
920 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с московским «Динамо» и «Ноа», «Динамо» Махачкала против «Арды»
231 минуту назад
Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»
741 минуту назад
«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием
1453 минуты назад
Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости
1158 минут назад
Лещук о мегаполисах США: «Нью-Йорк атмосфернее Лос-Анджелеса, но там грязнее. С российскими городами вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас, по крайней мере в Москве, были горы мусора в центре»
69сегодня, 05:30
Неймар стал еще ближе к возвращению в «Сантос». Клуб достиг устного соглашения о переходе игрока из «Аль-Хилаля» (Фабрицио Романо)
15сегодня, 05:15
Де Йонг после 7:1 с «Валенсией»: «Барса» сможет продолжить в том же духе, надеюсь. За Ла Лигу можно бороться»
19вчера, 22:58
Флик о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно, были очень вовлечены. Хорошо, когда есть трудности с выбором стартового состава»
44вчера, 22:42
Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»
91вчера, 22:26
Ко всем новостям
Последние новости
Титов об Иличе в «Спартаке»: «Игрок из Италии априори будет усилением для РПЛ. Но есть вопрос с травмой. Если его покупать за большие деньги, надо будет подумать»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Сельту»
14616 минут назад
Чемпионат Италии. «Венеция» принимает «Верону», «Дженоа» против «Монцы»
135сегодня, 06:00
21-летний Фермин – самый молодой игрок «Барсы» за 17 лет с 4 очками в матче Ла Лиги. В 2008-м отличился 17-летний Кркич
16сегодня, 04:55
«Однажды Эстеван будет признан лучшим игроком в мире». Президент «Палмейраса» Лейла о 17-летнем вингере, которого ждет «Челси»
9сегодня, 04:35
Варди – 5-й игрок в истории АПЛ с 10+ очками за сезон в возрасте 37 лет или старше. Он присоединился к Роналду, Гиггзу, Шерингему и Спиду
6сегодня, 04:22
Корберан об 1:7 с «Барсой»: «Нужно переварить боль, которую мы ощущаем. Мы не представили Валенсию на должном уровне, это требует глубокого анализа»
12вчера, 22:35
Фермин набрал 19 очков за 2+2 с «Валенсией». До этого у полузащитника «Барселоны» не было результативных действий в Ла Лиге
1вчера, 22:30Фэнтези
У Фермина дубль и два ассиста в матче с «Валенсией». Хавбек «Барсы» набрал первые очки в этом сезоне Ла Лиги
11вчера, 21:58
Лисандро Мартинес набрал 12 очков за гол «Фулхэму» и сухой матч. Это 2-й мяч защитника «МЮ» в сезоне АПЛ
1вчера, 21:43Фэнтези
Рекомендуем