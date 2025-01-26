Мбаппе забил 15 голов в сезоне Ла Лиги. Больше только у Левандовского – 16

Килиан Мбаппе вплотную приблизился к Роберту Левандовскому в гонке бомбардиров.

Нападающий «Реала » сделал хет-трик в матче с «Вальядолидом » в 21-м туре Ла Лиги (3:0).

Теперь на счету французского футболиста 15 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – Роберт Левандовски из «Барселоны» забил на один гол больше. Каталонцы 26 января примут «Валенсию».

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .