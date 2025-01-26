«Эвертон» хочет вернуть Брою в «Челси». Чуквуэмеку или Дьюзбери-Холла могут арендовать вместо него
Как пишет The Guardian, мерсисайдский клуб хотел расторгнуть арендное соглашение форварда после того, как тот выбыл на 10-12 недель из-за повреждения связок голеностопа, однако «Челси» потребовал компенсацию за оставшуюся часть сделки.
Теперь, ради соблюдения правил прибыльности и устойчивости АПЛ, «Эвертон» надеется отправить футболиста обратно в «Челси» в обмен на аренду другого игрока со «Стэмфорд Бридж». В список кандидатов Дэвида Мойеса входят полузащитники Кирнан Дьюзбери-Холл и Карни Чуквуэмека.
Отмечается, что к обоим игрокам проявляют интерес другие клубы, и они могут стать доступны только в конце трансферного окна.
В пятницу Мойес заявил, что «окончательное решение о будущем Брои пока не принято», однако считается, что возвращение нападающего в «Челси» вполне возможно.
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