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«Эвертон» хочет вернуть Брою в «Челси». Чуквуэмеку или Дьюзбери-Холла могут арендовать вместо него

«Эвертон» планирует вернуть Армандо Брою в «Челси».

Как пишет The Guardian, мерсисайдский клуб хотел расторгнуть арендное соглашение форварда после того, как тот выбыл на 10-12 недель из-за повреждения связок голеностопа, однако «Челси» потребовал компенсацию за оставшуюся часть сделки.

Теперь, ради соблюдения правил прибыльности и устойчивости АПЛ, «Эвертон» надеется отправить футболиста обратно в «Челси» в обмен на аренду другого игрока со «Стэмфорд Бридж». В список кандидатов Дэвида Мойеса входят полузащитники Кирнан Дьюзбери-Холл и Карни Чуквуэмека.

Отмечается, что к обоим игрокам проявляют интерес другие клубы, и они могут стать доступны только в конце трансферного окна.

В пятницу Мойес заявил, что «окончательное решение о будущем Брои пока не принято», однако считается, что возвращение нападающего в «Челси» вполне возможно.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoЭвертон
logoЧелси
logoАрмандо Броя
logoпремьер-лига Англия
logoКарни Чуквуэмека
logoДэвид Мойес
logoКирнан Дьюзбери-Холл
финансовый фэйр-плей
возможные трансферы
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