Аренда Брои в «Эвертон» включает необязательный выкуп за 30 млн фунтов. «Челси» будет платить ему зарплату, пока он не готов играть

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Армандо Броя деньги Фабрицио Романо Футбол

Появились подробности трансфера Армандо Брои в «Эвертон».

Нападающий «Челси» присоединился к ливерпульскому клубу на правах аренды.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка включает опцию выкупа за 30 млн фунтов, которая не будет обязательной.

Никакой платы за аренду не предусмотрено, более того, «Челси» будет платить зарплату игрока до тех пор, пока он не будет готов играть. Сейчас Броя не может играть вследствие травмы ноги.

Как только он восстановится, обязательства по зарплате «ириски» возьмут на себя.

2 комментария
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Да это не аренда, это просто какая-то Ж
Цирк 🎪 просто
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он же вроде июв Ипсвиче, нет? или я путаю?
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