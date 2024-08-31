Аренда Брои в «Эвертон» включает необязательный выкуп за 30 млн фунтов. «Челси» будет платить ему зарплату, пока он не готов играть

Появились подробности трансфера Армандо Брои в «Эвертон».

Нападающий «Челси» присоединился к ливерпульскому клубу на правах аренды.

По данным инсайдера , сделка включает опцию выкупа за 30 млн фунтов, которая не будет обязательной.

Никакой платы за аренду не предусмотрено, более того, « » будет платить зарплату игрока до тех пор, пока он не будет готов играть. Сейчас Броя не может играть вследствие травмы ноги.

Как только он восстановится, обязательства по зарплате «ириски» возьмут на себя.