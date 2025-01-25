Контракт Дибалы с «Ромой» продлен до лета 2026 года. Зарплата – 8 млн евро в год с учетом премий
Пауло Дибала останется в «Роме» еще на год.
Sky Sport Italia сообщает, что контракт полузащитника был автоматически продлен после того, как он сыграл против АЗ в Лиге Европы 23 января. Аргентинец заработает 8 млн евро с учетом премий за следующий сезон.
В текущем чемпионате Италии Дибала провел 18 игр и забил 5 голов. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
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