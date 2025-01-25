Контракт Дибалы с «Ромой» продлен до лета 2026 года. Зарплата – 8 млн евро в год с учетом премий

Пауло Дибала останется в «Роме» еще на год.

Sky Sport Italia сообщает, что контракт полузащитника был автоматически продлен после того, как он сыграл против АЗ в Лиге Европы 23 января. Аргентинец заработает 8 млн евро с учетом премий за следующий сезон.

В текущем чемпионате Италии Дибала провел 18 игр и забил 5 голов. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .