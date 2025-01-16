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Пауло Дибала: «Хочу выиграть ЛЧ – с «Ромой» или любым другим клубом. Я был близок к переходу в «ПСЖ»

Пауло Дибала рассказал о желании стать победителем Лиги чемпионов.

«Я хочу ее выиграть – с «Ромой» или любой другой командой.

В прошлом я был очень близок к двум трансферам. Один из них – в «ПСЖ», – отметил форвард «Ромы» в разговоре с Twitch-стримером Coker.

Также аргентинец сказал, что «два-три дня после победы» на ЧМ-2022 были «сильнейшими в плане эмоций за всю жизнь».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
logoПауло Дибала
logoРома
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoсерия А Италия
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