Пауло Дибала: «Хочу выиграть ЛЧ – с «Ромой» или любым другим клубом. Я был близок к переходу в «ПСЖ»
Пауло Дибала рассказал о желании стать победителем Лиги чемпионов.
«Я хочу ее выиграть – с «Ромой» или любой другой командой.
В прошлом я был очень близок к двум трансферам. Один из них – в «ПСЖ», – отметил форвард «Ромы» в разговоре с Twitch-стримером Coker.
Также аргентинец сказал, что «два-три дня после победы» на ЧМ-2022 были «сильнейшими в плане эмоций за всю жизнь».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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