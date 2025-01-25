Холанд набрал 10 очков за 1+1 с «Челси». У форварда «Сити» 5 голов в 5 последних матчах АПЛ

«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1).

Во 2-м тайме Эрлинг Холанд сначала забил с передачи Эдерсона , а потом сам отдал ассист на Фила Фодена . За игру у нападающего 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист), его выбрали 56,57% игроков.

В 5 последних турах АПЛ у Холанда 5 голов, а всего в чемпионате 18 мячей в 22 играх, он – 2-й бомбардир турнира, больше забил только Мохамед Салах (19).

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ