Холанд набрал 10 очков за 1+1 с «Челси». У форварда «Сити» 5 голов в 5 последних матчах АПЛ
«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1).
Во 2-м тайме Эрлинг Холанд сначала забил с передачи Эдерсона, а потом сам отдал ассист на Фила Фодена. За игру у нападающего 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист), его выбрали 56,57% игроков.
В 5 последних турах АПЛ у Холанда 5 голов, а всего в чемпионате 18 мячей в 22 играх, он – 2-й бомбардир турнира, больше забил только Мохамед Салах (19).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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