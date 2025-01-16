Арендовать Фати хотят «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Бешикташ» (Diario Sport)

Ансу Фати может покинуть «Барсу».

Как сообщает Diario Sport, в аренде игрока заинтересованы «Вест Хэм », «Тоттенхэм » и «Бешикташ ». «Молотобойцы» стремятся укрепить линию атаки после травм Никласа Фюллькруга и Микаила Антонио и находятся в поиске нападающего высокого уровня. «Шпоры», в свою очередь», не испытывают столь серьезных проблем с составом, однако могут присмотреться к варианту с Фати после поражения в северолондонском дерби от «Арсенала» (1:2).

«Бешикташ» также хотел бы подписать игрока, который не только повысит уровень команды, но и обеспечит значительный медийный резонанс.

Ранее Фати не был включен в заявку «Барсы» на два матча Суперкубка Испании и не попал в состав на матч против «Бетиса» в Кубке Испании. Утверждается, что игроку придется принять одно из предложений, поскольку Пау Виктор уже опередил его в ротации, а в случае прихода Маркуса Рэшфорда он рискует оказаться без игровой практики.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.