Арендовать Фати хотят «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Бешикташ» (Diario Sport)
Как сообщает Diario Sport, в аренде игрока заинтересованы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Бешикташ». «Молотобойцы» стремятся укрепить линию атаки после травм Никласа Фюллькруга и Микаила Антонио и находятся в поиске нападающего высокого уровня. «Шпоры», в свою очередь», не испытывают столь серьезных проблем с составом, однако могут присмотреться к варианту с Фати после поражения в северолондонском дерби от «Арсенала» (1:2).
«Бешикташ» также хотел бы подписать игрока, который не только повысит уровень команды, но и обеспечит значительный медийный резонанс.
Ранее Фати не был включен в заявку «Барсы» на два матча Суперкубка Испании и не попал в состав на матч против «Бетиса» в Кубке Испании. Утверждается, что игроку придется принять одно из предложений, поскольку Пау Виктор уже опередил его в ротации, а в случае прихода Маркуса Рэшфорда он рискует оказаться без игровой практики.
Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.
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