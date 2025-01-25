«Ливерпуль» 18 матчей не проигрывает в АПЛ. У команды Слота 13 побед и 5 ничьих с середины сентября

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 18 матчей.

Команда Арне Слота разгромила «Ипсвич » (4:1) в 23-м туре.

В последний раз мерсисайдцы уступали в чемпионате 14 сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 13 побед и 5 ничьих.

1 февраля «Ливерпуль » выступит в гостях у «Борнмута».