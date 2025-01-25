«Ливерпуль» 18 матчей не проигрывает в АПЛ. У команды Слота 13 побед и 5 ничьих с середины сентября
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 18 матчей.
Команда Арне Слота разгромила «Ипсвич» (4:1) в 23-м туре.
В последний раз мерсисайдцы уступали в чемпионате 14 сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 13 побед и 5 ничьих.
1 февраля «Ливерпуль» выступит в гостях у «Борнмута».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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