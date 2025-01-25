Вероятность отставки Черчесова из сборной Казахстана сохраняется. В шорт-листе КФФ – иностранцы (Metaratings)

Будущее Станислава Черчесова в сборной Казахстана под вопросом.

По информации Metaratings.ru, в Казахстанской федерации футбола (КФФ) сохраняется вероятность отставки главного тренера национальной команды.

На случай, если это произойдет, в КФФ уже имеетcя шорт-лист из потенциальных кандидатов на замену Черчесову , в который входят иностранные специалисты.

Подчеркивается, что дополнительным фактором к отставке российского тренера могут стать перемены в Казахстанской федерации футбола. Ранее сменился директор департамента сборных команд КФФ, куда вместо Гани Кайназарова пришел экс-помощник Магомеда Адиева Руслан Балтиев. Также пост управляющего директора КФФ покинул Кайсар Бекенов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести матчах Лиги наций с общим счетом 0:15.