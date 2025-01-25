Навас о Кахигао: «Спартак» нанял отличного директора. Он выдающийся менеджер. Эталон в мире менеджмента»
Сесар Навас высоко отозвался о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.
«Кахигао является выдающимся менеджером в футболе. Очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаком с ним лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним и не понаслышке знают, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента.
Он проделал потрясающую работу в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из виновников великих лет, проведенных «Арсеналом» за последние 20 лет.
Отличный профессионал и человек с особыми способностями находить таланты. Московский «Спартак» нанял отличного спортивного директора. Франсису я желаю удачи и больших успехов в его новом приключении», — сказал экс-футболист «Рубина» и «Ростова».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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