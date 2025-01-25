Александр Мостовой: «И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак» чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ. Меньше слов и больше дела!»
Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «Спартака».
Франсис Кахигао ранее заявил: «Мы хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит ему быть конкурентоспособным, когда мы сможем вернуться в еврокубки».
«И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак» чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ! Лозунги – это хорошо, конечно. Я их много слышал и читал за свою жизнь, но это не гарант успеха.
Пока это просто слова, которые были и при предыдущих спортивных директорах клуба, и до них. Мне кажется, что мы все бесполезно и бестолково говорим об амбициях красно-белых. Меньше слов и больше дела! Вот какой должен был лозунг», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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