Александр Мостовой: «И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак» чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ. Меньше слов и больше дела!»

Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «Спартака».

Франсис Кахигао ранее заявил: «Мы хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит ему быть конкурентоспособным, когда мы сможем вернуться в еврокубки».

«И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак » чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ ! Лозунги – это хорошо, конечно. Я их много слышал и читал за свою жизнь, но это не гарант успеха.

Пока это просто слова, которые были и при предыдущих спортивных директорах клуба, и до них. Мне кажется, что мы все бесполезно и бестолково говорим об амбициях красно-белых. Меньше слов и больше дела! Вот какой должен был лозунг», – сказал Мостовой .