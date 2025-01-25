Заварзин считает «Краснодар» самым успешным клубом РПЛ с точки зрения управления финансами: «Там частные деньги, они их считают. Галицкому надо памятник ставить»

Юрий Заварзин считает «Краснодар» самым финансово грамотным клубом в Мир РПЛ.

«Самый успешный клуб РПЛ с точки зрения управления финансами? Только «Краснодар». Потому что там – частные деньги, они их считают. И правильно делают. А эти все другие клубы, они их осваивают.

И главное, их нужно освоить вовремя, чтобы на будущий год эту сумму не уменьшили, чтобы бюджет тоже не уменьшили. А Галицкий считает свои деньги из собственного кармана.

«Краснодар» – самый финансово грамотный клуб России? Безусловно, безусловно. Галицкому надо памятник ставить», – сказал экс-гендиректор «Динамо».