Заварзин считает «Краснодар» самым успешным клубом РПЛ с точки зрения управления финансами: «Там частные деньги, они их считают. Галицкому надо памятник ставить»
Юрий Заварзин считает «Краснодар» самым финансово грамотным клубом в Мир РПЛ.
«Самый успешный клуб РПЛ с точки зрения управления финансами? Только «Краснодар». Потому что там – частные деньги, они их считают. И правильно делают. А эти все другие клубы, они их осваивают.
И главное, их нужно освоить вовремя, чтобы на будущий год эту сумму не уменьшили, чтобы бюджет тоже не уменьшили. А Галицкий считает свои деньги из собственного кармана.
«Краснодар» – самый финансово грамотный клуб России? Безусловно, безусловно. Галицкому надо памятник ставить», – сказал экс-гендиректор «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: Vprognoze.ru
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