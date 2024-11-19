Заварзин о Черчесове в «Ахмате»: «Там коса на камень точно найдет. Будет своим языком транслировать амбиции, больше недели не проработает»

Юрий Заварзин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в «Ахмат».

«Черчесов может возглавить «Ахмат»? В «Ахмате » командой правит один человек, который возглавляет республику. Станислав Саламович – достаточно амбициозный человек, там коса на камень точно найдет.

Если он будет свои амбиции транслировать своим языком, то там больше недели не проработает. Ему вряд ли есть что делать в «Ахмате», – заявил бывший генеральный директор «Спартака».

В настоящее время командой руководит Сергей Ташуев. «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ .