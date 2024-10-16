Экс-президент РПЛ Заварзин за потолок зарплат в лиге: «У «Зенита» сегодня один бюджет, а у других – другой, поэтому они переманивают футболистов перетягивают»

Юрий Заварзин выступил за потолок зарплат в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал установил потолок зарплат для новых игроков в московском клубе – 2,5 млн евро.

– Нормальная ли это тенденция, учитывая, что клубы в России привыкли разбрасываться деньгами?

– Ну, разбрасываться они могут, когда есть чем разбрасываться, а когда нечем, то не будешь разбрасываться, а то, что потолок должен быть у заработной платы, так об этом 20 лет назад говорили.

Потому что сегодня иностранцы приезжают к нам заработать денег, получают, если они эти деньги такие хотят, пусть едут в «Манчестер» или еще куда, а у нас пусть их ограничивают, потому как необоснованные эти зарплаты сегодня, которые они получают. С моей точки зрения. У меня всегда было так: я не платил больших денег.

– Реально ли установить потолок зарплат на уровне РПЛ?

– А мы никогда не находили согласие между руководителями клубов в этом направлении, потому что у «Зенита» сегодня один бюджет, а у других – другой бюджет. Поэтому вот этим самым они переманивают футболистов перетягивают, установите планку, но, к сожалению, согласия нет.

– Было бы это хорошим решением?

– Я считаю, да, нормальное решение, все равно, кто захотел бы, нашел бы какие-то ниши, которые позволят платить одному больше, другому меньше, в конце концов, доставай из своего кармана и плати премию, если ты хочешь кого-то отблагодарить, есть же много форм там, делать подарок, но это же другая форма, а общая тенденция должна быть подотчетной налогообложению в нашей стране, – сказал бывший президент «Спартака» и РПЛ Заварзин.