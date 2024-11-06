Заварзин о «Спартаке» после 0:1 с «Ростовом»: «Вышли просто с наплевательским отношением. Станкович не доработает до конца сезона, думаю. Вся нестабильность – от тренера»
Красно-белые проиграли «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
– Когда последний раз «Спартак» две‑три игры провел на одном вдохновении и с одним результатом? У красно‑белых продолжается эта чехарда, которая исходит от тренера. Поэтому они и находятся на пятом‑шестом месте. Вышли сегодня просто с наплевательским отношением, морально и психологически команда была не подготовлена. Игроки все те же, достойные тройки чемпионата России! А в итоге…
Думаю, до конца этого чемпионата данный тренер не доработает. Он каждый раз ставит в состав футболистов, которых он имеет полное право считать лучшими для конкретного матча. Но мы видим, что есть нестабильность. Это все только от тренера.
– То есть уже можно сейчас говорить, что Станкович не справился с работой в «Спартаке»?
– Что‑то не получается! Мы знаем его как очень хорошего игрока, мы не знаем его как тренера. По большому счету у него за плечами нет тренерской педагогической работы - чтобы он выигрывал Лигу чемпионов, становился многократным чемпионом какой‑то европейской лиги.
По заслугам он хороший футболист, не более того. А «Спартак» – это команда, которой нужен и кнут, и пряник. Игроки в команде не все простые. Ими тоже надо уметь управлять, – сказал бывший гендиректор московского клуба.
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