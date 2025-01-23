Суперкубок России намечен на 12 июля, осенняя часть РПЛ пройдет с 18 июля по 14 декабря. РФС утвердил календарный план на 2025-й («РБ Спорт»)

РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год.

«РБ Спорт» сообщает, что в документе указана дата матча за OLIMPBET Суперкубок России между победителями Мир РПЛ и Фонбет Кубка России – 12 июля.

Первая часть сезона Мир РПЛ-2025/26 пройдет с 18 июля по 14 декабря, Мелбет Первой лиги – с 11 июля по 30 ноября.

Отмечается, что документ носит рамочный характер, и окончательные даты могут отличаться от представленного календарного плана. При этом РПЛ на данный момент пока не представила проект структуры календаря следующего сезона.