Суперкубок России намечен на 12 июля, осенняя часть РПЛ пройдет с 18 июля по 14 декабря. РФС утвердил календарный план на 2025-й («РБ Спорт»)
РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год.
«РБ Спорт» сообщает, что в документе указана дата матча за OLIMPBET Суперкубок России между победителями Мир РПЛ и Фонбет Кубка России – 12 июля.
Первая часть сезона Мир РПЛ-2025/26 пройдет с 18 июля по 14 декабря, Мелбет Первой лиги – с 11 июля по 30 ноября.
Отмечается, что документ носит рамочный характер, и окончательные даты могут отличаться от представленного календарного плана. При этом РПЛ на данный момент пока не представила проект структуры календаря следующего сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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