Семак про 1:0 с Иорданией: «Соперник играет агрессивно, активно, хорошо готов физически. Для нас полезно играть такие матчи на этом этапе»
Автором решающего гола во втором тайме стал Александр Соболев.
Во вторник «Зенит» и команда Иордании провели товарищеский матч, который завершился вничью 1:1.
«Сегодня мы создавали больше моментов в позиционных атаках. Если в прошлом матче это было после отборов, то сегодня их было больше. Не пропустили и выиграли.
Что касается качества игры, возможно, выглядели чуть получше. Но составы не совсем в привычных сочетаниях. Кто‑то готов лучше, кто‑то — хуже, поэтому говорить о каких‑то взаимодействиях нельзя. Но с точки зрения нагрузки и тонуса, думаю, это хороший спарринг. Сборная Иордании играет очень агрессивно, активно, хорошо готова физически. Для нас полезно на этом этапе играть такие матчи.
Свежести пока не хватает, отсюда и движение и качество не то, которое хотелось бы, но мы все это понимаем, это этап подготовки.
Красная карточка была не из‑за грубости игрока, это эмоции, и на поле просто вышел новый игрок. Ничего в этом нет. А игра сама по себе интенсивная, контактная, много единоборств, это хорошо для ребят», — сказал Семак в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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