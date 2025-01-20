Рианчо о Соболеве: «Критику в СМИ нужно прекратить – это сильно давит на него. Сам понимает, что хороший нападающий не может не забивать так долго»
Рауль Рианчо заявил, что стоит прекратить критику Александра Соболева в СМИ.
«СМИ нужно прекратить критиковать Соболева. Думаю, на него это сильно давит.
Александр сам понимает, что хороший нападающий не может так долго не забивать. Но смеяться над его статистикой глупо.
Соболеву очень важно забить 2-3 гола, чтобы вернуть уверенность в себе», – сказал тренировавший «Спартак» Рианчо.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. В Мир РПЛ у нападающего нет результативных действий в 11 матчах. 27-летний игрок отличался только в матчах Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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