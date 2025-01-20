Рианчо о Соболеве: «Критику в СМИ нужно прекратить – это сильно давит на него. Сам понимает, что хороший нападающий не может не забивать так долго»

Рауль Рианчо заявил, что стоит прекратить критику Александра Соболева в СМИ.

«СМИ нужно прекратить критиковать Соболева . Думаю, на него это сильно давит.

Александр сам понимает, что хороший нападающий не может так долго не забивать. Но смеяться над его статистикой глупо.

Соболеву очень важно забить 2-3 гола, чтобы вернуть уверенность в себе», – сказал тренировавший «Спартак» Рианчо .

Соболев перешел в «Зенит » из «Спартака» в летнее трансферное окно. В Мир РПЛ у нападающего нет результативных действий в 11 матчах. 27-летний игрок отличался только в матчах Фонбет Кубка России.