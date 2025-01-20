  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рианчо о Соболеве: «Критику в СМИ нужно прекратить – это сильно давит на него. Сам понимает, что хороший нападающий не может не забивать так долго»
13

Рианчо о Соболеве: «Критику в СМИ нужно прекратить – это сильно давит на него. Сам понимает, что хороший нападающий не может не забивать так долго»

Рауль Рианчо заявил, что стоит прекратить критику Александра Соболева в СМИ.

«СМИ нужно прекратить критиковать Соболева. Думаю, на него это сильно давит.

Александр сам понимает, что хороший нападающий не может так долго не забивать. Но смеяться над его статистикой глупо.

Соболеву очень важно забить 2-3 гола, чтобы вернуть уверенность в себе», – сказал тренировавший «Спартак» Рианчо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. В Мир РПЛ у нападающего нет результативных действий в 11 матчах. 27-летний игрок отличался только в матчах Фонбет Кубка России. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoРауль Рианчо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о Соболеве: «В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Все зависит только от него. Если брать его полгода, то это провал. Но у него еще несколько лет контракта»
20вчера, 13:45
Генич о Соболеве в «Зените»: «Модно поддаваться истерии масс, которые кричат об ошибке. Саша – классный игрок. К Венделу в первые полгода возникали вопросы, с Угальде та же история»
2416 января, 08:57
Стрепетов о Соболеве: «Не вписывается в бразильский оркестр «Зенита», выходит как отрезанный ломоть. Пытается протаранить, это не его»
1210 января, 04:00
Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»
196 января, 09:49
Рекомендуем
Главные новости
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
248 минут назад
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
5сегодня, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
10сегодня, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
8сегодня, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1405сегодня, 21:59
Александр Кержаков: «Дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Смотрю на них и думаю: зачем я их купил? Весят по 15 кг каждый – жесть»
19сегодня, 21:54
Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
11сегодня, 21:36
ЦСКА улучшил предложение по Лоррану до 8 млн евро. Хавбек «Фламенго» согласился на переход (Вене Касагранде)
29сегодня, 20:50
«Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать. Скорее всего, уйдет Гарсия (Diario Sport)
90сегодня, 20:21
Фанаты «Валенсии» называли японского вингера «Сосьедада» Кубо китайцем, а баска Ойарсабаля – членом террористической организации ЭТА. Клубы осудили оскорбления
45сегодня, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио
38 минут назад
«Челси» продаст Казадеи «Торино» за 10-12 млн евро и бонусы. В сделку включат большой процент от перепродажи хавбека
сегодня, 22:35
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1. Забили Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти
50сегодня, 21:59
Чемпионат Испании. «Вильярреал» забил 4 гола «Мальорке»
385сегодня, 21:55
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
11сегодня, 21:46Видео
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Удинезе»
135сегодня, 21:42
У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
12сегодня, 21:21
Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»
6сегодня, 21:12Фото
«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил
7сегодня, 20:59Фото
Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь
2сегодня, 20:49
Рекомендуем