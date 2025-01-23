«Айнтрахт» покупает Ваи на замену Мармушу. «Марсель» получит 26+3 млн евро за форварда

«Айнтрахт» нашел замену Омару Мармушу.

Клуб из Франкфурта договорился с «Марселем » о трансфере Элье Ваи , сообщает RMC Sport.

За 22-летнего нападающего немцы заплатят 26 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, если «Айнтрахт» продаст игрока дороже, чем покупал, то 15% от прибыли передаст французскому клубу.

Напомним, лучший бомбардир «Айнтрахта» Мармуш сегодня перешел в «Манчестер Сити» за 75 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Ваи провел 13 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь .