Ваи интересен «Вест Хэму». «Марсель» готов продать форварда за 25 млн евро и 5 млн бонусами

Элье Ваи может продолжить карьеру в АПЛ.

22-летний нападающий заинтересовал «Вест Хэм ». Английский клуб еще не делал предложение «Марселю».

Но, как отмечает журналист Бен Джейкобс, французский клуб хотел бы выручить за футболиста 25 миллионов евро плюс 5 млн бонусами – эту сумму «Марсель » заплатил «Лансу», когда приобрел Ваи в 2024 году.

В этом сезоне Ваи забил 3 гола и сделал 1 передачу в 13 матчах Лиги 1. Статистику футболиста можно изучить здесь .