Ямаль впервые получил приз Альдо Ровиры как лучший игрок «Барселоны» в прошлом сезоне. Рекорд у Месси – 6 наград
Ламин Ямаль признан лучшим футболистом «Барселоны» в прошлом сезоне.
Вингер получил приз имени Альдо Ровиры, вручаемый уже в 15-й раз. Победитель был определен жюри, в которое вошли журналисты различных изданий. Лучшей футболисткой прошлого сезона стала Айтана Бонмати.
Ямаль награжден впервые в карьере. Рекорд принадлежит Лионелю Месси – 6 призов.
Награда была учреждена теперь уже бывшим директором «Барселоны» Хосепом Ровирой в память о его сыне Альдо, погибшем в 2009-м в 37 лет.
Фото: fcbarcelona.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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