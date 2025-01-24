Ямаль впервые получил приз Альдо Ровиры как лучший игрок «Барселоны» в прошлом сезоне. Рекорд у Месси – 6 наград

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом «Барселоны» в прошлом сезоне.

Вингер получил приз имени Альдо Ровиры, вручаемый уже в 15-й раз. Победитель был определен жюри, в которое вошли журналисты различных изданий. Лучшей футболисткой прошлого сезона стала Айтана Бонмати .

Ямаль награжден впервые в карьере. Рекорд принадлежит Лионелю Месси – 6 призов.

Награда была учреждена теперь уже бывшим директором «Барселоны» Хосепом Ровирой в память о его сыне Альдо, погибшем в 2009-м в 37 лет.

Фото: fcbarcelona.com