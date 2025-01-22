Итурральде о падении Ямаля: «Это не пенальти. Игрок «Бенфики» положил руку на Ламина, но тот сам упал, почувствовав контакт»

Экс-судья Итурральде оспорил второй пенальти «Барсы» в матче с «Бенфикой».

Сине-гранатовые обыграли «Бенфику» (5:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов .

На 78-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Ламине Ямале – защитник португальцев Альваро Каррерас свалил вингера в штрафной, хватая его руками.

Однако, по мнению бывшего судьи Эдуардо Иттуральде Гонсалеса, пенальти не следовало назначать.

«Он положил руку на него... Но тот сам упал, почувствовав контакт. Это не пенальти», – заявил Итурральде .