Итурральде о падении Ямаля: «Это не пенальти. Игрок «Бенфики» положил руку на Ламина, но тот сам упал, почувствовав контакт»
Экс-судья Итурральде оспорил второй пенальти «Барсы» в матче с «Бенфикой».
Сине-гранатовые обыграли «Бенфику» (5:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
На 78-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Ламине Ямале – защитник португальцев Альваро Каррерас свалил вингера в штрафной, хватая его руками.
Однако, по мнению бывшего судьи Эдуардо Иттуральде Гонсалеса, пенальти не следовало назначать.
«Он положил руку на него... Но тот сам упал, почувствовав контакт. Это не пенальти», – заявил Итурральде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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