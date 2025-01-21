Нолито о Ямале: «Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Он находится на том этапе, когда может стать лучшим игроком мира на долгие годы»

Нолито оценил игру Ламина Ямаля.

Бывший нападающий «Барселоны» и «Сельты» высказался о том, какую важную роль молодые футболисты играют в «Барселоне».

«Это доставляет мне удовольствие. Я поклонник многих молодых игроков. Я люблю смотреть, как они играют, это замечательно. Пускай это поколение играет как можно дольше и подарит много радости «кулес».

Ламин Ямаль ? Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Сейчас он находится на том этапе, когда может стать лучшим игроком мира на долгие годы. Приятно видеть, как он играет, это чудо и радость для всех любителей футбола, и особенно для болельщиков «Барсы», – сказал Нолито .