Нолито о Ямале: «Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Он находится на том этапе, когда может стать лучшим игроком мира на долгие годы»
Нолито оценил игру Ламина Ямаля.
Бывший нападающий «Барселоны» и «Сельты» высказался о том, какую важную роль молодые футболисты играют в «Барселоне».
«Это доставляет мне удовольствие. Я поклонник многих молодых игроков. Я люблю смотреть, как они играют, это замечательно. Пускай это поколение играет как можно дольше и подарит много радости «кулес».
Ламин Ямаль? Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Сейчас он находится на том этапе, когда может стать лучшим игроком мира на долгие годы. Приятно видеть, как он играет, это чудо и радость для всех любителей футбола, и особенно для болельщиков «Барсы», – сказал Нолито.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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