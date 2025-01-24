«МЮ» сделал «Лечче» новое предложение по Доргу – свыше 30 млн евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над приобретением Патрика Доргу.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что манкунианцы сегодня направили «Лечче» новое предложение. Сумма превышает 30 млн евро.

Сам защитник дал согласие на переход еще два дня назад.

Ранее сообщалось , что итальянская команда рассчитывает выручить 40 млн евро.