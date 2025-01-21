«МЮ» предложил 30 млн евро за Доргу, «Лечче» хочет 40 млн с учетом бонусов. «Наполи» защитник тоже нужен
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Лечче».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители манкунианцев сегодня обсуждали с руководством итальянской команды возможность приобретения Патрика Доргу. Встреча прошла в Милане.
«Лечче» рассчитывает на 40 млн евро с учетом бонусов, «МЮ» начал переговоры с 30 млн. Пока стороны не пришли к соглашению.
«Наполи» тоже заинтересован в Доргу и даже готов оставить его в «Лечче» до конца сезона на правах аренды.
В текущем розыгрыше Серии А на счету 20-летнего игрока 20 игр и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем