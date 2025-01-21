«МЮ» предложил 30 млн евро за Доргу, «Лечче» хочет 40 млн с учетом бонусов. «Наполи» защитник тоже нужен

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Лечче».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители манкунианцев сегодня обсуждали с руководством итальянской команды возможность приобретения Патрика Доргу . Встреча прошла в Милане.

«Лечче» рассчитывает на 40 млн евро с учетом бонусов, «МЮ » начал переговоры с 30 млн. Пока стороны не пришли к соглашению.

«Наполи » тоже заинтересован в Доргу и даже готов оставить его в «Лечче » до конца сезона на правах аренды.

В текущем розыгрыше Серии А на счету 20-летнего игрока 20 игр и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .