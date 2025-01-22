«МЮ» готов предложить более 30 млн евро за Доргу. «Лечче» хочет 40 млн (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» и «Лечче» продолжают переговоры о трансфере Патрика Доргу.

Ранее стало известно, что манчестерский клуб начал переговоры с 30 млн евро. Пока стороны не пришли к соглашению.

По данным журналиста Бена Джейкобса, теперь манкунианцы готовы предложить более 30 млн евро за левого защитника. Доргу заинтересован в переходе на «Олд Траффорд», если будет достигнуто соглашение между клубами.

Подчеркивается, что «МЮ » предстоит конкуренция со стороны «Наполи».

Как сообщает The Athletic, на данный момент «Юнайтед» и «Лечче » разделяют 10 млн евро в переговорах по трансферу футболиста. Итальянцы хотели бы получить за него 40 млн евро.

В текущем розыгрыше Серии А на счету 20-летнего игрока 20 игр и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .