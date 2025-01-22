«МЮ» готов предложить более 30 млн евро за Доргу. «Лечче» хочет 40 млн (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» и «Лечче» продолжают переговоры о трансфере Патрика Доргу.
Ранее стало известно, что манчестерский клуб начал переговоры с 30 млн евро. Пока стороны не пришли к соглашению.
По данным журналиста Бена Джейкобса, теперь манкунианцы готовы предложить более 30 млн евро за левого защитника. Доргу заинтересован в переходе на «Олд Траффорд», если будет достигнуто соглашение между клубами.
Подчеркивается, что «МЮ» предстоит конкуренция со стороны «Наполи».
Как сообщает The Athletic, на данный момент «Юнайтед» и «Лечче» разделяют 10 млн евро в переговорах по трансферу футболиста. Итальянцы хотели бы получить за него 40 млн евро.
В текущем розыгрыше Серии А на счету 20-летнего игрока 20 игр и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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