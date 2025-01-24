«МЮ» готов предложить больше 30 млн евро за Доргу. Договоренность с защитником «Лечче» уже есть

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу по трансферу Патрика Доргу.

Манкунианский клуб готов предложить чуть больше 30 миллионов евро за 20-летнего защитника.

Отмечается, что личное соглашение между «Манчестер Юнайтед » и футболистом «Лечче » уже достигнуто.

Прежде сообщалось , что итальянский клуб хотел бы получить 40 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне Патрик Доргу провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь .