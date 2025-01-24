«МЮ» готов предложить больше 30 млн евро за Доргу. Договоренность с защитником «Лечче» уже есть
«Манчестер Юнайтед» продолжает работу по трансферу Патрика Доргу.
Манкунианский клуб готов предложить чуть больше 30 миллионов евро за 20-летнего защитника.
Отмечается, что личное соглашение между «Манчестер Юнайтед» и футболистом «Лечче» уже достигнуто.
Прежде сообщалось, что итальянский клуб хотел бы получить 40 миллионов евро за игрока.
В этом сезоне Патрик Доргу провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
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