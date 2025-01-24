Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»

Арне Слот рассказал о реакции его отца на матч «Ливерпуля» с «Лиллем» (2:1).

«Фанатам трудно сохранять терпение. Мой отец – тоже фанат. Когда я позвонил ему после игры, он сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях.

Мне приходится объяснять, что такие матчи легко можно проиграть, если пытаться форсировать какие-то сложные комбинации. Он не всегда со мной согласен.

Когда играешь против команды, использующей низкий блок, есть риски. «Ноттингем », возможно, лучший в АПЛ в ситуациях, когда кто-то делает глупые передачи – я называю их глупыми, но именно их мой папа хотел бы видеть почаще. В таких случаях возникает опасность, что соперник создаст намного больше моментов», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».