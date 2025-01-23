«Челси» планирует начать переговоры с «МЮ» по Гарначо. За вингера просят 70 млн евро, он заинтересован в переходе (Бен Джейкобс)
«Челси» планирует начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Алехандро Гарначо.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, начальная цена «Юнайтед» за 20-летнего футболиста составляет 70 млн евро.
Сам вингер заинтересован в переезде на «Стэмфорд Бридж».
В текущем сезоне Гарначо провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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