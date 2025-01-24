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  • Мареска об ошибках Санчеса: «Все нормально. Сколько Кайседо сделал неточных передач? Много. Сколько раз Джексон не реализовывал моменты? Много. Сколько Мадуэке сделал неточных навесов? Много»
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Мареска об ошибках Санчеса: «Все нормально. Сколько Кайседо сделал неточных передач? Много. Сколько раз Джексон не реализовывал моменты? Много. Сколько Мадуэке сделал неточных навесов? Много»

Энцо Мареска заступился за вратаря «Челси» Роберта Санчеса.

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1) в матче 22-го тура АПЛ.

В добавленное время к первому тайму вратарь лондонцев Роберт Санчес не смог зафиксировать мяч после подачи углового, после чего Мэтт Доэрти забил гол.

«Роберт в порядке. Произойти может все что угодно. 

Сколько Мойсес Кайседо сделал неточных передач? Много. Сколько раз Николас Джексон не реализовывал моменты? Много раз. Сколько Нони Мадуэке сделал неточных навесов? Много.

Роберт сделал четыре ошибки – все нормально. Ничего такого в этом нет. Это наша работа», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tribalfootball
logoРоберт Санчес
logoЭнцо Мареска
logoМойсес Кайседо
logoНони Мадуэке
logoНиколас Джексон
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
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