Мареска о спаде «Ман Сити»: «Нет хорошего момента сыграть с ними. Ненормально то, сколько лет они побеждали. Проходить через такое – нормально. Они себя еще покажут»

Энцо Мареска прокомментировал ухудшение результатов «Манчестер Сити».

«Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ . Игра пройдет 25 января на стадионе «горожан».

«Находясь в такой сложной ситуации, «Манчестер Сити » захочет показать, насколько они хороши. Не думаю, что существует хороший момент, чтобы провести матч против такого соперника.

Если говорить про их спад, то это нормально. Такое случается. Что ненормально, так это то, сколько лет они побеждали, выигрывали трофеи. Как раз нормально проходить через такие моменты, как у них сейчас. Безусловно, они себя еще покажут.

У меня прекрасные отношения с Пепом Гвардиолой и «Манчестер Сити». Я всегда буду благодарен этому клубу.

Они даже позвонили мне после увольнения из итальянского клуба («Пармы» – Спортс’‘). У нас фантастические отношения с точки зрения дружбы. Пеп достаточно силен в таких вещах. Конечно, как и любому человеку, ему нужна поддержка в этот момент», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .