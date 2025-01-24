  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о спаде «Ман Сити»: «Нет хорошего момента сыграть с ними. Ненормально то, сколько лет они побеждали. Проходить через такое – нормально. Они себя еще покажут»
4

Мареска о спаде «Ман Сити»: «Нет хорошего момента сыграть с ними. Ненормально то, сколько лет они побеждали. Проходить через такое – нормально. Они себя еще покажут»

Энцо Мареска прокомментировал ухудшение результатов «Манчестер Сити».

«Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет 25 января на стадионе «горожан».

«Находясь в такой сложной ситуации, «Манчестер Сити» захочет показать, насколько они хороши. Не думаю, что существует хороший момент, чтобы провести матч против такого соперника.

Если говорить про их спад, то это нормально. Такое случается. Что ненормально, так это то, сколько лет они побеждали, выигрывали трофеи. Как раз нормально проходить через такие моменты, как у них сейчас. Безусловно, они себя еще покажут.

У меня прекрасные отношения с Пепом Гвардиолой и «Манчестер Сити». Я всегда буду благодарен этому клубу.

Они даже позвонили мне после увольнения из итальянского клуба («Пармы» – Спортс’‘). У нас фантастические отношения с точки зрения дружбы. Пеп достаточно силен в таких вещах. Конечно, как и любому человеку, ему нужна поддержка в этот момент», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tribalfootball
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доннарумма хочет получать 12 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ», парижане предлагают 8 млн
414 минут назад
Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо». Он получает 1,4 млн евро в год (Metaratings)
1924 минуты назад
⚡ «Сити» против «Челси» – топ-матч этих выходных. Угадаете победителя?
56 минут назадСпецпроект
Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в «Барселоне»
1758 минут назад
Пеп Гвардиола: «Все команды, которые добиваются успеха, совершают трансферы. «Ман Сити» 11-й по чистым тратам за последние 5 лет»
52сегодня, 08:47
Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»
31сегодня, 08:14
«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
24сегодня, 07:45
«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»
18сегодня, 07:25
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
11сегодня, 07:05
«Наполи» за 2.20 или «Ювентус» за 4.00? Ставьте на игру с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер документалки «Марадона» снимет черную комедию с Юрой Борисовым на русском языке про роман «Преступление и наказание»
546 минут назадКино
Кахигао заявил, что подписал бы Родри в «Спартак» при неограниченном бюджете
546 минут назад
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Чэнду», «Пари НН» против «Бораца», «Рубин» встретится со «Стругой»
151 минуту назадLive
Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»
13сегодня, 08:31
«Фрайбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
1сегодня, 07:55
«Комо» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 07:35
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Комо», «Ювентус» против «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье
10сегодня, 07:30
«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 07:10
«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:55
«Ливерпуль» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 06:40
Рекомендуем