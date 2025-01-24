Мареска не считает «Челси» претендентом на победу в АПЛ: «У нас трудный момент, если посмотреть на декабрь и январь»
Энцо Мареска вновь заявил, что «Челси» не готов соревноваться за титул АПЛ.
– Достаточно ли хорош состав «Челси», чтобы бороться за титул?
– Нет, не за титул. Если посмотреть на декабрь и январь, то сейчас у нас трудный момент, – заявил главный тренер «Челси».
Сейчас команда Марески занимает 4-е место в Премьер-лиге, набрав 40 очков.
Мареска заявил, что «Челси» не в чемпионской гонке: «Я не считаю нас готовыми. Мы можем стать третьими, вторыми или оказаться пятыми или шестыми. Посмотрим в конце сезона»
Мареска о гонке за титул АПЛ: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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