Мареска не считает «Челси» претендентом на победу в АПЛ: «У нас трудный момент, если посмотреть на декабрь и январь»

Энцо Мареска вновь заявил, что «Челси» не готов соревноваться за титул АПЛ.

– Достаточно ли хорош состав «Челси», чтобы бороться за титул?

– Нет, не за титул. Если посмотреть на декабрь и январь, то сейчас у нас трудный момент, – заявил главный тренер «Челси».

Сейчас команда Марески занимает 4-е место в Премьер-лиге, набрав 40 очков.

Мареска заявил, что «Челси» не в чемпионской гонке: «Я не считаю нас готовыми. Мы можем стать третьими, вторыми или оказаться пятыми или шестыми. Посмотрим в конце сезона»

Мареска о гонке за титул АПЛ: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити»