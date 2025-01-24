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  • Экс-ведущий Линам об «МЮ»: «Невилл был бы лучшим тренером. В его жилах течет кровь клуба, он сильная личность и проницательный бизнесмен. Ему хватило бы смелости принять вызов»
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Экс-ведущий Линам об «МЮ»: «Невилл был бы лучшим тренером. В его жилах течет кровь клуба, он сильная личность и проницательный бизнесмен. Ему хватило бы смелости принять вызов»

Дес Линам считает, что «Ман Юнайтед» спасется, если его возглавит Гари Невилл.

«Невилл все равно был бы лучшим кандидатом на эту работу. В его жилах течет кровь «Манчестер Юнайтед». Он глубоко ранен нынешним затруднительным положением клуба.

У него сильная личность, и он будет заметной персоной в раздевалке. Да, и финансистам лучше быть осторожнее: Невилл – проницательный бизнесмен.

Я указывал на него более трех лет назад, но когда эти люди с нахмуренными бровями временно обосновались в «Юнайтед», Невилл остается для меня лучшим кандидатом.

Управлять командой и клубом практически невозможно, но если бы кто-то и мог приложить к этому усилия, у него хватило бы смелости и знаний, чтобы принять этот вызов», – написал в The Telegraph бывший английский телеведущий Дес Линам.

Напомним, экс-защитник «МЮ» Невилл занимал должность главного тренера лишь однажды – он руководил «Валенсией» в течение четырех месяцев. Сейчас он работает в качестве футбольного эксперта.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
бизнес
деньги
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