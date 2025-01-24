Экс-ведущий Линам об «МЮ»: «Невилл был бы лучшим тренером. В его жилах течет кровь клуба, он сильная личность и проницательный бизнесмен. Ему хватило бы смелости принять вызов»
«Невилл все равно был бы лучшим кандидатом на эту работу. В его жилах течет кровь «Манчестер Юнайтед». Он глубоко ранен нынешним затруднительным положением клуба.
У него сильная личность, и он будет заметной персоной в раздевалке. Да, и финансистам лучше быть осторожнее: Невилл – проницательный бизнесмен.
Я указывал на него более трех лет назад, но когда эти люди с нахмуренными бровями временно обосновались в «Юнайтед», Невилл остается для меня лучшим кандидатом.
Управлять командой и клубом практически невозможно, но если бы кто-то и мог приложить к этому усилия, у него хватило бы смелости и знаний, чтобы принять этот вызов», – написал в The Telegraph бывший английский телеведущий Дес Линам.
Напомним, экс-защитник «МЮ» Невилл занимал должность главного тренера лишь однажды – он руководил «Валенсией» в течение четырех месяцев. Сейчас он работает в качестве футбольного эксперта.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий