Бруну про «МЮ»: «Болельщики никогда не привыкнут к поражениям, надеюсь. Если ты не побеждаешь в этом клубе, то придется несладко»

Бруну Фернандеш высказался о менталитете «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Рубена Аморима обыграла «Рейнджерс» (2:1) в матче Лиги Европы. Португалец забил победный гол в компенсированное время ко второму тайму.

«В этом клубе нужно выигрывать в каждом матче. Если ты не побеждаешь в этом клубе, то придется несладко, потому что это большая команда, которая привыкла выигрывать матчи.

Я надеюсь, что наши болельщики никогда не привыкнут к поражениям.

Команда должна побеждать в каждой игре. Хочу, чтобы болельщики это чувствовали», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш .