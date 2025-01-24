Бруну про «МЮ»: «Болельщики никогда не привыкнут к поражениям, надеюсь. Если ты не побеждаешь в этом клубе, то придется несладко»
Бруну Фернандеш высказался о менталитете «Манчестер Юнайтед».
Команда тренера Рубена Аморима обыграла «Рейнджерс» (2:1) в матче Лиги Европы. Португалец забил победный гол в компенсированное время ко второму тайму.
«В этом клубе нужно выигрывать в каждом матче. Если ты не побеждаешь в этом клубе, то придется несладко, потому что это большая команда, которая привыкла выигрывать матчи.
Я надеюсь, что наши болельщики никогда не привыкнут к поражениям.
Команда должна побеждать в каждой игре. Хочу, чтобы болельщики это чувствовали», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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