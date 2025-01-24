«МЮ» хочет подписать 18-летнего защитника «Арсенала» Хевена. Игрок интересен «Барсе» и «Айнтрахту» (Фабрицио Романо)
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника Эйдена Хевена из «Арсенала».
Манчестерский клуб связался с «канонирами» по поводу 18-летнего игрока, выступающего за молодежные команды. На данный момент клуб считается лидером гонки за его подписание, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, «Барселона» и «Айнтрахт Франкфурт» тоже подали заявки на трансфер. «Арсенал», в свою очередь, предложил центральному защитнику новый контракт.
Подчеркивается, что «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что сможет привлечь Хевена в клуб. Вчера вечером он присутствовал на «Олд Траффорд» на матче команды в Лиге Европы.
Со статистикой Хевена можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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