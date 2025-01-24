«МЮ» хочет подписать 18-летнего защитника «Арсенала» Хевена. Игрок интересен «Барсе» и «Айнтрахту» (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника Эйдена Хевена из «Арсенала».

Манчестерский клуб связался с «канонирами» по поводу 18-летнего игрока, выступающего за молодежные команды. На данный момент клуб считается лидером гонки за его подписание, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

По его данным, «Барселона » и «Айнтрахт Франкфурт » тоже подали заявки на трансфер. «Арсенал », в свою очередь, предложил центральному защитнику новый контракт.

Подчеркивается , что «Манчестер Юнайтед » уверен в том, что сможет привлечь Хевена в клуб. Вчера вечером он присутствовал на «Олд Траффорд» на матче команды в Лиге Европы.

Со статистикой Хевена можно ознакомиться здесь .