В «Сосьедаде» заявили, что у Захаряна остается боль в лодыжке: «Не знаем насчет его участия в следующих матчах»

В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна.

В нынешнем сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад».

«Новой травмы у Захаряна нет, но боль [в лодыжке] остается. Будем отталкиваться от этого.

Не знаем насчет его участия в следующих матчах. Все будет зависеть от состояния лодыжки», – сказал пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.