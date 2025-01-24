В «Сосьедаде» заявили, что у Захаряна остается боль в лодыжке: «Не знаем насчет его участия в следующих матчах»
В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна.
В нынешнем сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад».
«Новой травмы у Захаряна нет, но боль [в лодыжке] остается. Будем отталкиваться от этого.
Не знаем насчет его участия в следующих матчах. Все будет зависеть от состояния лодыжки», – сказал пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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