«Милан» сделает предложение по Хименесу сегодня. Форварду «Фейеноорда» предложат контракт по схеме «2+1»
«Милан» сегодня представит первое официальное предложение по Сантьяго Хименесу.
Об этом сообщает журналист Маттео Моретто. По его данным, «россонери» предложат форварду «Фейеноорда» контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год.
Отмечается, что нидерландский клуб готов побороться за футболиста и не ожидает его ухода, в связи с этим финансовое предложение должно быть внушительным. Переговоры сторон продолжаются.
В этом сезоне Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретты
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