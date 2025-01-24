«Милан» сделает предложение по Хименесу сегодня. Форварду «Фейеноорда» предложат контракт по схеме «2+1»

«Милан» сегодня представит первое официальное предложение по Сантьяго Хименесу.

Об этом сообщает журналист Маттео Моретто. По его данным, «россонери» предложат форварду «Фейеноорда » контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год.

Отмечается, что нидерландский клуб готов побороться за футболиста и не ожидает его ухода, в связи с этим финансовое предложение должно быть внушительным. Переговоры сторон продолжаются.

В этом сезоне Хименес провел 11 матчей в Эредивизи , забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .